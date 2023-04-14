Челябинская школьница получила рекомендацию на поступление в ГИТИС по итогам онлайн-консультации

Светлана Синяева (посередине) получила рекомендацию на поступление в ГИТИС. Фото: проект МТС "Поколение М"

Цифровая экосистема МТС подвела итоги предварительных онлайн-консультаций на актерский факультет Российского института театрального искусства – ГИТИС. Мероприятие для абитуриентов Челябинской области и других регионов Урала прошло на платформе Webinar в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М». В число шести победителей, приглашенных сразу на второй этап прослушиваний, вошла выпускница челябинской гимназии №1 Светлана Синяева.

Старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Николаева провела онлайн-мастер-класс, на котором рассказала о поступлении в ВУЗ, формировании чтецкой программы, а также поделилась секретами прохождения прослушиваний. После чего последовала серия онлайн-консультации, по итогам которой семнадцатилетняя Светлана Синяева получила приглашение сразу на второй тур прослушиваний для поступающих в ГИТИС. Девушка представила Екатерине Николаевой отрывок поэмы Анны Ахматовой «У самого моря», басню Ивана Крылова «Муха и пчела», монолог Настасьи Филипповны из романа «Идиот» Федора Достоевского, а также исполнила песню ансамбля Балагуры «Разбросала косы русые береза».

«Уже более четырех лет я занимаюсь в школьном театре - "Театре на Красной". Хочу дальше продолжить свою работу в этом направлении и поступить в театральный институт, так как работа над созданием новых воплощений и некоторое внутреннее становление является для меня ценным. О прослушиваниях я узнала совершенно случайно, но решила поучаствовать, ведь, в любом случае, это опыт и небольшая авантюра, которую я захотела воплотить. Благодаря проекту «Поколение М» и платформе МТС я смогла пообщаться с преподавателем, а точнее с человеком творческим о творчестве, что оставило очень светлые воспоминания. Определенно есть те или иные личные недочеты, которые выделены мной для будущей работы над программой. Впереди до следующих этапов прослушиваний в ГИТИС у меня есть еще несколько месяцев, поэтому буду готовиться и обтачивать материал дальше, находя его новые грани», — рассказала Светлана Синяева.

«Рад, что в этом году южноуральские ребята не сбавили темп и активно подключились к нашему проекту «Поколение М» – среди участников онлайн-консультаций были не только выпускники из Челябинска, но и школьники из Копейска, Магнитогорска, Верхнего Уфалея и Озерска. Поздравляю Светлану с таким результатом! И напоминаю всем творческим детям и подросткам еще об одной возможности в рамках театрального направления от «Поколения М». До конца учебного года остается время снять видео своего выступления и загрузить на сайт проекта – преподаватели ГИТИСа все отсмотрят и выберут самых талантливых ребят, которых мы отдельно поздравим», -— отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.