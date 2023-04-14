Восьмерых участников разборок у ТРК «Космос» в Челябинске депортируют из России

Фото: ГУ МВД по Челябинской области
Курчатовский райсуд Челябинска решил выдворить из России восьмерых нелегальных мигрантов. По данным КП-Челябинск, это участники встречи возле ТРК «Космос» 9 апреля, непричастные непосредственно к потасовке, во время которой убили 17-летнего подростка.
— Сотрудниками оперативных подразделений в ходе проведенных в первые сутки после трагического события мероприятий были установлены и доставлены в районные отделы полиции несколько десятков человек, с которыми проводилась дальнейшая работа, — рассказали в региональном ГУ МВД.
При проверке выяснилось, что восемь из задержанных граждан Таджикистана нарушили закон. Их привлекли к административной ответственности за нарушение правил въезда или режима пребывания в России, а также предоставление ложных сведений при постановке на миграционный учет.
За допущенные нарушения иностранцев оштрафовали и решили выслать из страны. Отъезда все восемь человек будут дожидаться в центре временного содержания иностранных граждан.
Напомним седьмого обвиняемого в убийстве подростка у ТРК «Космос» поймали в аэропорту. Он пытался бежать из страны.
Ранее в полиции сообщали, что проверили на причастность к убийству подростка 27 человек, в том числе 5 несовершеннолетних.
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