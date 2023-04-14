Из центра Челябинска пропали 30 урн, горожан просят помочь их отыскать по фотографии

Фотообразец урн предоставленный администрацией Калининского района

В центре Челябинска украли более 30 мусорных урн. Об этом сообщили в администрации Калининского района. Урны пропали из сквера у органного зала «Родина» и сквера у гимназии №23 на улице Кирова.

Как замечают в районной администрации, случаи порчи и кражи малых архитектурных форм в последнее время участились:

— По каждому такому факту администрация района будет проводить расследование с привлечением правоохранительных органов.

Похитителей урн надеются найти и заставить возместить причиненный ущерб.

— Если кто-то увидит похищенные урны вне общественных пространств, просим сообщить о месте их нахождения в администрацию района, — обратились к горожанам. Для желающих поучаствовать в поисках приложили фото с «образцом» пропавших урн.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.