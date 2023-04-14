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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 11:15

Из Челябинской области после массовых проверок решили выслать 64 иностранца

Полицейские проехали по 2 тысячам рынков, строек и общежитий
Анастасия ТРОФИМОВА
Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области полицейские продолжают массово проверять документы у иностранцев. Ищут нелегальных мигрантов.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, за три дня навестили более 2 тысяч мест, где живут и работают приезжие. Полицейские побывали на рынках, стройплощадках, в теплицах и хостелах по всей Челябинской области. Обнаружили около 500 тысяч нарушений.

Суды уже приняли решения о депортации 64 иностранных граждан. 46 мигрантам запретили повторный въезд в Россию.

Вдобавок обнаружили 29 случаев фиктивной постановки людей на миграционный учет.

— Массированные мероприятия, направленные на пресечение правонарушений в сфере нелегальной миграции в Челябинской области будут продолжены, — пообещали в областном полицейском главке.

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