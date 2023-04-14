Алексей Текслер напомнил про сгоревшие поселки Джабык и Запасное и призвал не жечь мусор и траву

Фото: пресс-служба губернатора.

Почти тысяча пожаров зафиксирована в Челябинской области в 2023 году. А опасный сезон начался на две недели раньше. Такие данные привел губернатор Алексей Текслер, который еще раз обратился к жителям.

Глава региона напомнил трагические последствия от пожаров 2021 года, когда сгорели поселки Джабык и Запасное.

— Сезон только начался, а уже несколько дней Челябинск страдает от дыма в пригороде и соседних районах, — написал в своем телеграм-канале Алексей Текслер. — Такая ситуация и в других муниципалитетах области.

Глава региона отметил, что большинство пожаров возникли по вине людей, которые жгут траву, мусор и разводят костры.

— Пожарные работают с полной отдачей, но многое зависит от жителей, — подчеркнул Алексей Текслер.

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