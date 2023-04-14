Хотел сбежать из страны, но был задержан: в Челябинске суд арестовал седьмого обвиняемого по делу об убийстве подростка

Молодого человека заключили под стражу на 2 месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный районный суд Челябинска арестовал 19-летнего иностранца, обвиняемого в групповом убийстве подростка. По счету это уже седьмой фигурант уголовного дела, других шестерых ранее отправили в СИЗО на два месяца.

— Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 июня, — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Молодого человека задержали ночью в аэропорту Челябинска. В это время как раз готовился к отправке самолет в Душанбе. Других международных рейсов не было.

Напомним, убийство произошло вечером 9 апреля. По данным КП-Челябинск, около 10 молодых людей встретились возле ТРК «Космос», там же завязалась драка. По данным следствия, несколько мигрантов избили 17-летнего школьника, а затем один из них достал нож и дважды пырнул парня.

В итоге челябинец скончался, а участники убийства пытались скрыться. На данный момент в СИЗО находятся шестеро, некоторые из них несовершеннолетние. На заседании по мере пресечения отец обвиняемых не сдержался и расплакался.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru