Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 апреля 2023 13:21

Хотел сбежать из страны, но был задержан: в Челябинске суд арестовал седьмого обвиняемого по делу об убийстве подростка

Суд арестовал седьмого обвиняемого по делу об убийстве 17-летнего подростка в Челябинске
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Молодого человека заключили под стражу на 2 месяца

Молодого человека заключили под стражу на 2 месяца

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный районный суд Челябинска арестовал 19-летнего иностранца, обвиняемого в групповом убийстве подростка. По счету это уже седьмой фигурант уголовного дела, других шестерых ранее отправили в СИЗО на два месяца.

— Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 июня, — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Молодого человека задержали ночью в аэропорту Челябинска. В это время как раз готовился к отправке самолет в Душанбе. Других международных рейсов не было.

Напомним, убийство произошло вечером 9 апреля. По данным КП-Челябинск, около 10 молодых людей встретились возле ТРК «Космос», там же завязалась драка. По данным следствия, несколько мигрантов избили 17-летнего школьника, а затем один из них достал нож и дважды пырнул парня.

В итоге челябинец скончался, а участники убийства пытались скрыться. На данный момент в СИЗО находятся шестеро, некоторые из них несовершеннолетние. На заседании по мере пресечения отец обвиняемых не сдержался и расплакался.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru