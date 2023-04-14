Бывшего вице-мэра Челябинска отправили под домашний арест по делу о превышении полномочий

Экс-чиновник пробудет 2 месяца под домашним арестом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Челябинске отправил под домашний арест бывшего вице-мэра города по строительству Владимира Слободского, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

— Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, то есть до 13 июня, — уточнили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, Слободский, занимая пост вице-мэра, выдал «Челябинскавтотрансу» разрешение на возведение жилой многоэтажки на улице Сулимова. При этом законных оснований на строительство у фирмы не было.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Они осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

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