Полиция нашла магнитогорских подростков, которые с оружием напали в парке на прохожих

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Полицейские установили в Магнитогорске личность подростков, которые с палками и топорами напали на прохожих в парке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области
— В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, — прокомментировали в ГУ МВД по региону.
Напомним, инцидент произошел накануне в парке рядом с ТРК «Континент». Подростки ходили с палками и докапывались до прохожих. Они оскорбили женщин, а за них вступились их мужья. Начались разборки, к которым подтянулись друзья юношей постарше. Одна из женщин рассказала, что ее мужа ударили два раза ударили в челюсть. Часть конфликта попала на видео.
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