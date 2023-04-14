Полиция нашла магнитогорских подростков, которые с оружием напали в парке на прохожих

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские установили в Магнитогорске личность подростков, которые с палками и топорами напали на прохожих в парке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области

— В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, — прокомментировали в ГУ МВД по региону.

Напомним, инцидент произошел накануне в парке рядом с ТРК «Континент». Подростки ходили с палками и докапывались до прохожих. Они оскорбили женщин, а за них вступились их мужья. Начались разборки, к которым подтянулись друзья юношей постарше. Одна из женщин рассказала, что ее мужа ударили два раза ударили в челюсть. Часть конфликта попала на видео.

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