В Челябинской области во время сильного ветра дотла сгорели три дома

Столб дыма поднялся над всем селом. Фото: Читатель КП

В селе Верх-Катавка Челябинской области дотла сгорели три дома. Они были расположены по соседству и предназначались для сдачи туристам. Пожар начался в одном здании и быстро перекинулся на другие.

– Из-за позднего обнаружения, плотной застройки и сильных порывов ветра огонь перекинулся на два дома, – сообщили в пресс-службе МЧС Челябинской области.

Пожарным удалось локализовать огонь и не дать ему перейти на другие дома. Никто не пострадал.

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