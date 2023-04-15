В Челябинской области на выходных ожидается снег и ветер с порывами до 18 м/с

Мощный ветер будет дуть все выходные. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителей Челябинской области ожидают прохладные выходные. В субботу днем столбики термометров покажут +1, +6 градусов, в южных районах возможен снег. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду и порывами до 18 м/с. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

В ночь с субботы на воскресенье температура воздуха опустится до -4, -9 градусов, днем поднимется до +4,+9. Ожидается ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, с порывами до 12 м/с.

В Челябинске в субботу днем столбики термометров покажут +3,+5 градусов. Ожидается северо-восточный ветер мощностью 7-12 метров в секунду, с порывами до 15. В ночь на воскресенье температура опустится до -5,-7 градусов, днем поднимется до +5,+7. Ветер утихнет до 3-8 м/с. Все выходные ожидается переменная облачность без осадков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru