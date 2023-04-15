В Челябинской области спасатели достали из озера тело утонувшего рыбака

Рядом со свежей полыньей лежали вещи и снасти рыбака. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области спасатели нашли тело 72-летнего рыбака. 13 апреля утром мужчина поехал на озеро Лозовитое Октябрьского района и не вернулся.

– Погибшего подняли на поверхность, транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции, – сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.

В 200 метрах от берега спасатели нашли вещи рыбака, снасти и следы свежей полыньи, уже покрывшейся тонкой коркой льда. Тело погибшего передали полиции.

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