В Челябинской области полицейские искали нелегальных мигрантов в теплицах

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

В поисках нелегальных мигрантов полицейские провели рейд в теплицах Сосновского района Челябинской области. Обнаружено 47 иностранцев. Сотрудники управления по вопросам миграции проверили законность их нахождения и работы в России.

– В случае выявления нарушений миграционного законодательства иностранные граждане привлекаются к административной ответственности, а также решается вопрос об их высылке за пределы страны, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полиции напоминают, что работодателям, незаконно использующим труд мигрантов, грозит штраф до миллиона рублей или приостановление работы на срок до девяноста суток.

Сообщить о нелегальном пребывании или работе иностранных граждан в России можно по телефонам «доверия» 239-08-51, 239-08-52, а также по номеру Управления по вопросам миграции - 239-09-65.

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