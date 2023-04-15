В Челябинске полицейские закрыли наркопритон на ЧТЗ

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинске полицейские накрыли наркопритон на улице Артиллерийской, организованный 41-летним мужчиной. Хозяин и его гости систематически употребляли запрещенные вещества. На месте обнаружены трубки со следами нагара и другие приспособления.

– в ходе документирования факта содержания наркопритона трое посетителей привлечены к административной ответственности по статье 6.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях (потребление наркотических средств без назначения врача), – сообщили в пресс-службе полиции.

Хозяин квартиры рискует лишиться свободы на срок до 4 лет, в его отношении заведено дело по ч.1 ст. 232 УК РФ (организация или содержание притонов). Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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