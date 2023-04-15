Из Челябинской области после массовых проверок выдворят 87 мигрантов

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинской области полиция подвела итоги акции «Нелегальный мигрант» в ходе которой были проверены места работы и проживания иностранных граждан. 87 нелегалов выдворят за пределы России, 61 нарушитель вернуться больше не сможет.

– Возбуждено 20 уголовных дел. Из них 18 – за фиктивную постановку на миграционный учет. Задокументировано 623 нарушения миграционного законодательства. Нарушителям предстоит выплатить штрафы на сумму более миллиона рублей, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейским найден мигрант, который предоставил поддельный аттестат о среднем образовании, чтобы принять участие в программе по оказанию помощи переселению соотечественников. Заведено дело по ст. 327 УК РФ (подделка удостоверения, паспорта гражданина или иного официального документа). Также возбуждено дело об организации незаконной миграции – 58-летняя женщина заключила фиктивный трудовой договор с мигрантом

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru