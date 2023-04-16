Из-за ДТП на трассе М-5 в Челябинской области перекрыли движение

Две легковушки столкнулись на трассе М-5. Фото: ГИБДД

Сегодня утром в Челябинской области из-за ДТП пришлось перекрыть трассу М-5. Авария случилась в районе Усть-Катава. По данным ГИБДД, водитель за рулем ВАЗ-2113 выехал на встречную полосу, где врезался в «Приору». В итоге оба водителя получили травмы, их госпитализировали в больницу.

На место приехали сотрудники ГИБДД, они и перекрыли здесь движение. Но буквально через час его восстановили.

— На 1622 километре автодороги М-5 движение полностью восстановлено, — сообщили в Управлении ГИБДД Челябинской области.

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