Бастрыкин взял на личный контроль конфликт мигрантов с жителями Магнитогорска

Мигранты напали на гуляющих магнитогорцев. Фото: соцсети

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о конфликте мигрантов с жителями Магнитогорска. КП-Челябинск писала об этом инциденте, который случился несколько дней назад. Толпа подростков с палками окружила гуляющих магнитогорцев, а одному из мужчин даже ударили по лицу.

— Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Геннадьевичу Решетникову провести процессуальную проверку по озвученной в публичном пространстве ситуации и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Примечательно, что буквально вчера обе стороны конфликта помирились и даже записали видео о том, что никаких претензий друг к другу не имеют. Заявления никто не писал, однако, следователям теперь все же придется разбираться в произошедшем.

В ГУ МВД России по Челябинской области добавили, что 14 апреля были установлены все участники конфликта. С них были взяты объяснения по поводу случившегося.

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