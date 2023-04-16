В исправительных колониях Челябинской области отметили Пасху

Фото: ГУФСИН России по Челябинской области

В исправительных учреждениях Челябинской области отметили Пасху. Для этого к заключенным приехали священники. Они провели службу, а также освятили куличи и крашеные яйца.

В ИК-8 приехал иерей Игорь Ермаков. Несколько лет он является настоятелем домового храма здесь. Отец Игорь провел праздничный молебен, а также пообщался с заключенными о традициях Пасхи.

– Люди, которые познали Бога здесь и осознали свой грех, теперь стараются этот грех больше не повторять, – считает Игорь Ермаков.

Затем прошел обряд освящения куличей – их заключенные получили в качестве угощения. Кроме этого, в стенах учреждения провели праздничный концерт. Администрация колонии подчеркнула, что пытается создавать все условия для вероисповедания, ведь это дает шанс заключенным на искупление грехов.

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