Ночью 17 апреля в Челябинске похолодает до -7 градусов

Теплая погода в Челябинск приходит очень медленно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ночь на 17 апреля температура воздуха в Челябинске опустится до -7 градусов. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. По прогнозам синоптиков, днем ситуация улучшится, и потеплеет до +9 градусов.

В области ситуация примерно похожая. Но в некоторых районах ночь обещает быть еще более холодной – температура опустится до -13 градусов. А вот после полудня столбики термометров покажут до +12 градусов.

Погода обещает быть ветреной. Местами в регионе ожидаются порывы до 14 метров в секунду.

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