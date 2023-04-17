На Алом поле в Челябинске предложили разбросать оранжевые надувные лежаки для всех, кто устал стоять

Алое поле — одно из любимых мест отдыха горожан Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Общественная организация «Среда возможностей» предложила организовать на Алом поле непривычный для Челябинска тип отдыха: положить огромные надувные подушки, на которых можно будет отдыхать и слушать лекции под открытым небом. Выступать перед аудиторией, рассказывая о городской среде, готов урбанист Михаил Попов.

Идея разместить в городском сквере что-нибудь вроде пуфиков или кресел-подушек появилась еще около восьми лет назад, рассказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев:

— Все началось с парка Горького в Москве, где я подсмотрел идею. Там разбросаны оранжевые надувные лежаки. Но там они под присмотром, под охраной.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Одно время энтузиасты предлагали использовать в Челябинске парковые пуфики, но этот вариант отмели быстро: такие сидушки не прожили бы и одну ночь, уж больно легко их украсть (например, красный холодильник). Надувные матрасы три на три метра стащить сложнее. Когда стоимость воплощения этой идеи рассчитали для челябинского Алого поля, общественникам предложили искать внебюджетные средства.

— Я ребятам сказал: если найдете источник финансирования, мы вам тоже будем помогать. Давайте рискнем, попробуем. Купим семь-восемь или десять лежаков и положим, — отметил Виктор Ереклинцев.

Уже готова смета, чертеж, продумана и утверждена в управлении архитектуры цветовая гамма. Для этого проекта администрация района написала письмо поддержки, чтобы авторы заявили его на грантовый конкурс. Если концепция выиграет финансирование, в парке появятся не только собственно лежаки, но и место для их хранения в непогоду.

— В теплое время года посетители сквера любят проводить время на траве, принося с собой пледы. Лежаки позволят избавиться от необходимости возить одеяла, и люди будут сами их двигать, как им удобно. Думаю, у горожан будет запрос на такое место отдыха, ведь в Челябинске такого еще не было, — говорит урбанист Михаил Попов.

Когда цикл лекций завершится, парковые лежаки останутся на балансе у администрации Центрального района.

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