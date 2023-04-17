Храмы Челябинской области на Пасху посетили более 25 тысяч человек

На каждые 25 верующих приходилось по одному охранявшему порядок у храма полицейскому Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На пасхальные богослужения в ночь с 15 на 16 апреля в храмы Челябинской области пришли в общей сложности более 25 тыс. человек. Таковы результаты подсчетов, проведенных полицейскими.

Сотрудники МВД дежурили около 102 религиозных учреждений.

— Охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивали почти тысяча полицейских, — уточнили в ГУ МВД по Челябинской области, уточнив, что вместе с сотрудниками полиции дежурили росгвардейцы, добровольцы и работники частных охранных предприятий.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Правонарушений на Пасху, по данным полицейского главка, удалось избежать.

Как отмечали Пасху в челябинском Свято-Симеоновском соборе, смотрите в нашем фоторепортаже.

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