В Челябинской области две женщины устроили более тысячи тайников с наркотиками

Жительниц Кыштыма поймали с поличным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области задержали двух очень усердных участниц нелегального бизнеса. Женщины сделали более 1,3 тыс. тайников-закладок с 1,7 килограмма мефедрона. Жительниц Кыштыма поймали как раз во время очередной попытки спрятать упаковку наркотика.

Женщины 35 и 36, по данным следствия, забирали крупные партии наркотика из «оптовых тайников», расфасовывали по маленьким упаковкам и прятали, а координаты передавали руководителю, который занимался продажей мефедрона через интернет. Связь держали через мобильное приложение.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, горожанок теперь будут судить за незаконный сбыт наркотиков и покушение на него, а также за легализацию полученных за преступления денег. Уголовное дело будет рассматривать Кыштымский городской суд.

Ранее в Тракторозаводском районе Челябинска закрыли наркопритон.

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