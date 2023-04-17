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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 5:54

В Челябинской области школьница погибла под колесами электрички «Ласточка»

Трагедия случилась, когда девочка шла на учебу
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Машинист применил экстренное торможение, но девочка была слишком близко

Машинист применил экстренное торможение, но девочка была слишком близко

Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня, 17 апреля, в Челябинской области электричка «Ласточка» насмерть сбила школьницу. Трагедия случилась на станции Джабык. Как стало известно КП-Челябинск, около 07:45 дети шли на учебу и переходили железную дорогу. Машинист увидел школьников, применил экстренное торможение, но расстояние было слишком маленьким. В итоге девочка попала под колеса электрички и погибла.

— Машинист подал сигнал большой громкости, применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось, — рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

Трагедией заинтересовались правоохранителные органы. По словам местного депутата Игоря Рахмангулова, на место происшествия выдвинулись представители прокуратуры.

В марте этого года под колесами электрички также погиб мужчина. Тогда трагедия случилась в Магнитогорске, поезд даже не успел выехать из города.

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