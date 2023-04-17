В Челябинской области школьница погибла под колесами электрички «Ласточка»

Машинист применил экстренное торможение, но девочка была слишком близко Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня, 17 апреля, в Челябинской области электричка «Ласточка» насмерть сбила школьницу. Трагедия случилась на станции Джабык. Как стало известно КП-Челябинск, около 07:45 дети шли на учебу и переходили железную дорогу. Машинист увидел школьников, применил экстренное торможение, но расстояние было слишком маленьким. В итоге девочка попала под колеса электрички и погибла.

— Машинист подал сигнал большой громкости, применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось, — рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

Трагедией заинтересовались правоохранителные органы. По словам местного депутата Игоря Рахмангулова, на место происшествия выдвинулись представители прокуратуры.

В марте этого года под колесами электрички также погиб мужчина. Тогда трагедия случилась в Магнитогорске, поезд даже не успел выехать из города.

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