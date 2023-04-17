Предприниматель из Златоуста выиграла 2 миллиона рублей на пластическую операцию

Преображением Светланы занимались специалисты. Фото: пресс-служба Челябинского регионального отделения «Опоры России».

Победителем шестого сезона Международного социального проекта-преображения «Красота в тебе» стала Светлана Негребецких. Женщина руководит компанией «ЗлатДекор», которая занимается гравюрой, и представляет Гильдию оружейников Златоуста.

– Я лично принимаю участие в переговорах высокого уровня и продвигаю бренд златоустовской гравюры на федеральный и мировой уровень. Уверена, что мой новый стильный образ позволит укрепить позиции нашего города и всего Южного Урала, – подчеркнула Светлана.

Над новым имиджем трудились три месяца с 12 экспертами проекта «Красота в тебе». Преобразили внешность, внутреннюю красоты и рабочее пространство. А победительница еще получила услуги пластического хирурга на сумму более 2 млн рублей.

Над внешностью Светланы поработал пластический хирург из Италии Доктора Гайя. Он провел комплексную операцию: нижнюю блефаропластику, липофилинг средней трети лица, удаление комков Биша и липосакцию области подбородка.

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