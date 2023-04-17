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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 6:08

19 апреля в Челябинске пройдет первая тренировка торжественного построения ко Дню Победы

Построение пройдет на площади Революции
Олег КОСТЕНКО

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске начинается подготовка к параду на День Победы. 19 апреля на площади Революции пройдет первая тренировка торжественного построения. Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев.

– 19 апреля пройдет тренировка торжественного построения войск челябинского гарнизона в рамках подготовки празднования Дня Победы, – обратил внимание Сергей Авдеев.

В этом году репетиция пройдет раньше, чем обычно. В 2022 первое построение на площади Революции состоялось 21 апреля.

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