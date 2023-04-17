19 апреля в Челябинске пройдет первая тренировка торжественного построения ко Дню Победы

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске начинается подготовка к параду на День Победы. 19 апреля на площади Революции пройдет первая тренировка торжественного построения. Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев.

– 19 апреля пройдет тренировка торжественного построения войск челябинского гарнизона в рамках подготовки празднования Дня Победы, – обратил внимание Сергей Авдеев.

В этом году репетиция пройдет раньше, чем обычно. В 2022 первое построение на площади Революции состоялось 21 апреля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru