19 апреля в Челябинске пройдет первая тренировка торжественного построения ко Дню Победы

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске начинается подготовка к параду на День Победы. 19 апреля на площади Революции пройдет первая тренировка торжественного построения. Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев.
– 19 апреля пройдет тренировка торжественного построения войск челябинского гарнизона в рамках подготовки празднования Дня Победы, – обратил внимание Сергей Авдеев.
В этом году репетиция пройдет раньше, чем обычно. В 2022 первое построение на площади Революции состоялось 21 апреля.
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