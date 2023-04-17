Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 апреля 2023 8:41

В челябинском национальном парке «Зигальга» запретили прогулки для туристов

Класс пожарной опасности повысился до четвертого
Дарья АНТОН
Из-за сухой погоды на территории парка класс пожарной опасности повысился до четвертого. Фото: соцсети национального парка "Зигальга"

Из-за сухой погоды на территории парка класс пожарной опасности повысился до четвертого. Фото: соцсети национального парка "Зигальга"

В пресс-службе парка сообщили, что из-за сухой погоды на территории «Зигальги» класс пожарной опасности повысился до четвертого. Вместе с тем, особый противопожарный режим введен и в самом Катав-Ивановском районе. Поэтому парк временно закрывается для посещения.

– Запрет распространяется как на многодневные, так и на однодневные походы и экскурсии. Мы следим за ситуацией и обязательно известим туристов, как только она изменится, – добавили в парке.

К тому же, служба охраны нацпарка переведена на усиленный график работы, территорию «Зигальги» патрулируют теперь дважды сутки, чтобы вовремя заметить возгорание и подъем дыма. За обстановкой сверху наблюдают беспилотные летательные аппараты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru