В челябинском национальном парке «Зигальга» запретили прогулки для туристов

Из-за сухой погоды на территории парка класс пожарной опасности повысился до четвертого. Фото: соцсети национального парка "Зигальга"

В пресс-службе парка сообщили, что из-за сухой погоды на территории «Зигальги» класс пожарной опасности повысился до четвертого. Вместе с тем, особый противопожарный режим введен и в самом Катав-Ивановском районе. Поэтому парк временно закрывается для посещения.

– Запрет распространяется как на многодневные, так и на однодневные походы и экскурсии. Мы следим за ситуацией и обязательно известим туристов, как только она изменится, – добавили в парке.

К тому же, служба охраны нацпарка переведена на усиленный график работы, территорию «Зигальги» патрулируют теперь дважды сутки, чтобы вовремя заметить возгорание и подъем дыма. За обстановкой сверху наблюдают беспилотные летательные аппараты.

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