Билайн: Wi-Fi помогает жителям Челябинской области слышать друг друга

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Жители Челябинской области всё больше используют возможности сервиса VoWiFi, который позволяет совершать голосовые звонки через Wi-Fi сети. По данным билайна, только за март общая продолжительность разговоров через Wi-Fi у клиентов оператора составила почти 550 тысяч минут, а количество активных пользователей за первый месяц работы увеличилось на 37%.

Сервис VoWiFi (Voice over Wi-Fi)* заработал на сети билайна в Челябинской области в феврале этого года. Ключевое его преимущество – это возможность пользоваться голосовой связью даже в тех местах, где сотовый сигнал может оказаться нестабилен. Такое может случиться в подвальных и цокольных помещениях, на последних этажах высоток, а также в зданиях, конструкция которых затрудняет доступность сигнала.

Также сервис позволяет отправлять и получать СМС или всплывающее уведомление даже при слабом сигнале – это может быть важно, если требуется, например, подтвердить покупку в интернет-магазине или банковскую операцию.

Важно отметить, что дополнительные платежи за подключение VoWiFi не взимаются. Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы, поэтому расходуется пакет минут тарифа. C помощью VoWiFi клиенты билайна могут пользоваться СМС и совершать или принимать голосовые звонки по домашнему тарифу из любой точки России или мира, что помогает сократить расходы на роуминг.

Для активации услуги нужно включить функцию вызовов по Wi-Fi в настройках смартфона. Смартфон должен быть подключен к Wi-Fi сети с доступом в интернет и поддерживать VoWiFi. Кроме того, рекомендуется обновить СИМ-карту, если она была куплена до 2016 года**.

В настоящий момент сервси доступен более чем на 250 моделей мобильных устройств. Список смартфонов с поддержкой VoWiFi и подробную информацию можно посмотреть на сайте.

- “Дебют” сервиса VoWiFi в области можно назвать успешным: уже за первые месяцы его работы мы отмечаем достаточно хорошую динамику роста показателей и по числу пользователей, и по общей продолжительности разговоров в этой сети. Жители региона достаточно быстро сумели оценить преимущества этой услуги и удобство подключения. Думаю, такая положительная динамика будет только расти, – комментирует директор Челябинского отделения билайн Анастасия Карпенко.

В целом в России билайн запустил VoWiFi уже в 44 регионах. По итогам 2022 года технологией пользуются более 600 тысяч клиентов оператора.

*VoWiFi - голос через Wi-Fi. Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в мобильной сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации вызовы на короткие номера и номера экстренных служб через сети WiFi не поддерживаются. Данные вызовы передаются по мобильной сети в том случае, если она доступна. Подробнее – на beeline.ru

**если СИМ-карта была выпущена до 2016 года и после этого не менялась, то, скорее всего, она не работает в сети 4G(LTE). Поменять СИМ-карту можно в любом офисе билайна.

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