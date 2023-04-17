В Челябинске 18 апреля без горячей воды и отопления могут остаться более 1 тысячи домов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске 18 апреля пройдут испытания тепловых сетей, которые затронут Тракторозаводский, Металлурический, Курчатовский и часть Калининского районов. В область проверки попадают 1088 многоквартирных домов.

– В тех, что не оснащены автоматическими регуляторами температуры, будет временно отключено горячее водоснабжение. Кроме того, в дни испытаний будет прекращено теплоснабжение школ, детских дошкольных учреждений, учреждений здравоохранения (в контуре испытаний), – сообщили в «УСТЭК – Челябинск».

Испытания пройдут на максимальную температуру теплоносителя. Поэтому батареи и вода в кранах некоторых домов могут стать горячее обычного. Энергетики рекомендуют челябинцам быть аккуратнее и включать холодную воду, постепенно добавляя градус.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru