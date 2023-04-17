Следователи предъявили обвинение мужчине, который жестоко избил супругу перед ее смертью

Родственники погибшей уверены, что она стала жертвой домашнего насилия

В Магнитогорске закрыли в СИЗО мужчину, обвиняемого в жестоком избиении супруги. КП-Челябинск рассказывала об этой истории. После избиения женщина скончалась в ванной, а экспертиза показала, что она умерла от алкогольного отравления.

Но теперь пришли результаты другой экспертизы, из которой следует, что нанесенные мужем травмы могли стать причиной смерти.

— Мужчине предъявлено обвинение, на время расследования он помещен под стражу, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Как стало известно КП-Челябинск, его обвиняют по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В СИЗО мужчина пробудет минимум два месяца.

Напомним, жительница Магнитогорска Галина Прошкина умерла 9 марта. КП-Челябинск раскопала подробности ужасающей трагедии, в которой родственники погибшей винят ее супруга. После нашей публикации историей заинтересовались редакторы шоу Андрея Малахова. 12 апреля на федеральном телеканале выпустили программу, посвященную этой теме, и вот теперь мужчине предъявили обвинение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru