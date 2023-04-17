Глава Челябинска обратила внимание на некачественную уборку дорог

Фото: администрация Челябинска

Во время очередного аппаратного совещания глава Челябинска Наталья Котова обратила внимание на некачественную уборку дорог в городе. Мэр отметила, что мыть нужно не только основные, но и второстепенные магистрали.

– Уже жители обращаются с просьбами, есть улицы, которые еще не трогали. Хотя улицы Гагарина, Новороссийскую, Блюхера, Труда, Цвиллинга, 1-й Пятилетки трудно отнести к второстепенными, – обратилась Наталья Котова к своему заместителю по дорожному хозяйству Андрею Ксензову.

Мэр города привела пример нарушений подрядчиков – уборка улицы пылесосом без воды. На это Андрей Ксензов ответил, что выводы сделаны заказчиком и подрядчиком.

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