В Челябинской области зафиксировано 735 новых заболеваний коронавирусом

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области за неделю с 10 по 16 апреля подтверждено 735 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

За аналогичный период выздоровел 951 человек. Всего, с начала пандемии, подтверждено 411 198 случаев заражения. 400 719 пациентов были выписаны.

С февраля коронавирусную сводку стали выпускать еженедельно, а не ежедневно. Также минздрав перестал публиковать данные о смертности.

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