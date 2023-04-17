«Я снова дома»: Челябинский депутат-доброволец Олег Голиков вернулся со спецоперации

Депутата встретили родные. Фото: Олег Голиков

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков вернулся из зоны специальной военной операции, куда он отправился добровольцем. Прибытие домой он отметил трогательным видео встречи с семьей.

– Встреча с самыми родными людьми после долгой разлуки – что может быть лучше? Мой контракт закончен, и я снова дома. Возвращаюсь к депутатской работе, включаюсь в решение вопросов, которые ставят передо мной избиратели, – написал Олег Голиков на своей странице ВКонтакте.

Олег Голиков предположил, что в решении вопросов, поставленных избирателями, может пригодиться навык, который он приобрел на СВО – умение практически мгновенно оценивать обстановку.

В зону специальной военной операции депутат планирует отправиться вновь. Но в этот раз с гуманитарным грузом.

Ранее Олег Голиков получил орден Мужества, который ему вручили первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и сенатор Андрей Турчак.

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