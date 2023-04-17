В Челябинске на троллейбус упал столб

Фото: vk.com/chp_chel

В Челябинске днем 17 апреля на троллейбус рухнула электроопора. Инцидент произошел на улице Блюхера.

На кадрах с места происшествия видно, что старый троллейбус не слишком пострадал: столб над его крышей удержали провода.

На место происшествия выезжали спасатели. Но их помощь ни пассажирам, ни водителю, ни занявшихся ремонтом рабочим не потребовалась.

— Пострадавших нет, — уточнили в региональном ГУ МЧС.

Происшествие остановило троллейбусное движение в сторону АМЗ. как сообщили в «ЧелГЭТ», электротранспорт временно отправляют до ТК «Кольцо».

— 37-летний водитель троллейбуса №16 не выбрал безопасную скорость движения и врезался в электроопору. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, — уточнили в ГИБДД Челябинска.

Фото: ГИБДД Челябинска

Напомним, недавно в Челябинске электроопора свалилась на трамвай. Вагон оказался сильно поврежден.

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