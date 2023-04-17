Школьницу из Челябинска позвали на прослушивание в ГИТИС

Фото: Светлана Синяева, Hornews.com

Челябинскую школьницу Светлану Синяеву пригласили прослушивание в ГИТИС. Как сообщает Hornews.com, одиннадцатиклассница участвовала в проекте «Поколением М», прошла онлайн-консультацию престижного вуза и по ее итогам получила приглашение во второй этап отбора.

У 17-летней актрисы уже богатый опыт выступлений. Она играет в школьном драмкружке, участвовала в театральных конкурсах не только в родном городе, но также в Москве и Санкт-Петербурге.

Светлана признается, что амплуа или любимой роли у нее нет, девушке нравится воплощать на сцене самые разные образы. Разве что хотелось бы получить новый опыт и сыграть обаятельную злодейку-антагонистку.

Школьница уже выбрала произведения, с которыми будет выступать перед комиссией главного театрального вуза. Это басня Ивана Крылова «Муха и пчела», отрывок из поэмы Анны Ахматовой «У самого моря» и монолог Настасьи Филипповны из романа Федора Достоевского «Идиот». На прослушиваниях в ГИТИС необходимо также спеть. Светлана репетирует песню «Разбросала косы русые береза».

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