Жители микрорайона под Челябинском пожаловались, что не могут прописаться в собственных квартирах

Владельцы квартир хотят считаться полноправными постоянными жителями микрорайона Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Хозяева квартир в микрорайоне «Соколиная гора» в окрестностях Челябинска не могут прописаться в собственных квартирах. Как сообщает сайт Pchela.news, жители уже отчаялись разрешить проблему самостоятельно и написали коллективное обращение губернатору Алексею Текслеру.

«Соколиная гора» находится в Сосновском районе. Многоэтажки там возводили в статусе нежилых домов. Формально жилье в микрорайоне считаются апартаментами — версией отеля, где вместо комнат люди живут в полноценных квартирах. У такого статуса есть минусы. Например, в апартаментах нельзя прописаться. А без постоянной регистрации по месту жительства проблематично записать ребенка в детских сад или прикрепиться к поликлинике. Вдобавок жители апартаментов не могут принять у застройщика дворы, парковки, детские площадки и прочее общее имущество.

В 2017 году изменили статус разрешенного использования у земельного участка, на котором стоит микрорайон. Помещения в «Соколиной горе» стало возможно переводить в статус жилых – то есть, обычных квартир. Но сменить статус жилья успели не все, а с 2021 года оформление документов застопорилось: новые здания официально не признают многоквартирными домами, а старым квартирам редко согласовывают изменение статуса.

Жители уверены, что причина проблем — противодействие со стороны администрации Сосновского района. На руках у людей есть решения судов, по которым нежилые (по документам) помещения обязывают признать жилыми. Алексея Текслера просят поторопить чиновников с исполнением этих решений.

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