В Челябинске пьяный водитель иномарки на скорости влетел бордюр и чуть не погубил пассажира

Фото: ГИБДД Челябинска

На северо-западе Челябинска водитель автомобиля Toyota Altezza на скорости врезался в бордюр. ДТП произошло возле дома №70 на Университетской Набережной. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

— 22-летний водитель автомобиля Toyota Altezza не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, не повредив его, — уточнили в ведомстве.

Водитель иномарки от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения отказался. В результате ДТП травмы получил 22-летний пассажир.

Фото: ГИБДД Челябинска

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.