Сквер в центре Донецка назвали в честь погибшего в ДТП артиста Сергея Пускепалиса

Мемориальный камень установили у входа в МДТ им. М.М.Бровуна Фото: Иван ЖИЛЯК

Возле центрального драмтеатра в Донецке открыли сквер в честь артиста Сергея Пускепалиса. Здесь же власти установили и мемориальный камень. Об этом сообщает КП-Донецк со ссылкой на министерство культуры ДНР.

— Выбор установки памятного знака и открытие сквера неслучайно, потому что это центр Донецка, это драматический театр, это театральное искусство, которому был предан и верен Сергей Пускепалис, и для каждого жителя Донецкой Народной Республики, для безусловно театрального сообщества, это человек, который очень много сделал для нас, — отметила заместитель министра культуры ДНР Вера Крохмалюк.

С Челябинской областью Сергея Пускепалиса связывает в первую очередь творчество. Здесь с 2002 по 2007 год он служил главным режиссером Магнитогорского драматического театра имени А.С. Пушкина. В Магнитогорске он также вел курс на театральном факультете Магнитогорской государственной консерватории имени М. И. Глинки. Стал лауреатом премии «Светлое прошлое». В городе у него много друзей и знакомых.

Напомним, ДТП произошло 20 сентября на трассе М-8 в Ярославской области. Ford Transit, в котором находился актер, во время обгона на встречной полосе врезался в фуру. Водитель машины и Пускепалис погибли, водитель грузовика пострадал. Позже стало известно, что актер перегонял в Москву купленный для Донбасса «броневик».

Врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что Пускепалис много раз был в Донбассе и помогал солдатам на передовой. Указом президента РФ артист посмертно награжден орденом Мужества.

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