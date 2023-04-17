В Челябинске грузовик столкнулся с трамваем

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске грузовик MAN столкнулся с трамваем. ДТП произошло на Свердловском тракте. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

— 59-летний водитель грузового автомобиля MAN при повороте направо не уступил дорогу двигающемуся во встречном направлении трамваю под управлением 50-летнего мужчины. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, — уточнили в ведомстве.

Пострадавших нет. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее на улице Блюхера водитель троллейбуса врезался в электроопору. После столкновения столб прямо упал на общественный транспорт.

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