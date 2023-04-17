В Челябинской области в мае изменятся условия доставки пенсий на дом

Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 мая по всей стране, в том числе и в Челябинской области, меняется порядок доставки пенсий на дом. Теперь за эту работу будет отвечать только «Почта России». Но назревает вопрос - справятся ли с нагрузкой почтальоны?

Как сообщает ИА «Уральский Меридиан» со ссылкой на директора челябинского УФПС Владимира Образцова, острой нагрузки в расширении штата нет. В крайнем случае «Почта России» для доставки пенсий будет привлекать сотрудников из альтернативных организаций.

— Уже десять человек изъявили желание, и мы будем оформлять их на работу после 1 мая, — заявил Владимир Образцов на пресс-конференции в холдинге «ГранадаПресс».

Охранников у доставщиков не будет, потому что все деньги застрахованы. К каждому получателю почтальон придет на дом и предъявит удостоверение с голограммой.

Образцов также отметил, что 65% пенсионеров получают деньги на карту, а оставшиеся 35% распределены неравномерно между «Почтой России» и другими организациями: 86% против 14%. В цифрах эти 14% составляют 45 тысяч человек по всему региону.

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