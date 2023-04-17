В Ленинском районе Челябинска ввели реверсивное движение для трамваев

Реверсивное движение позволит не блокировать трамвайные маршруты на время ремонта Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ленинском районе Челябинска продолжается ремонт трамвайных путей. На улице Машиностроителей на участке от ул. Масленникова до ул. Новороссийской было решено не закрывать проезд для вагонов, а ввести там реверсивное движение. Об этом сообщили в «ЧелябГЭТ».

— На время ремонта для проезда трамваев оставлен однопутный участок, который «делят» между собой трамваи обоих направлений. Реверсивное движение позволит не блокировать трамвайные маршруты на время ремонта, — уточнили в организации.

Напомним, работы на участке дороги ведет «ЧелябГЭТ». Организации предстоит отремонтировать трамвайные пути, а затем восстановить дорожное покрытие и переходы, нанести разметку. Все это нужно сделать в срок до 15 мая.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.