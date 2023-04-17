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НовостиОбщество17 апреля 2023 14:27

В Ленинском районе Челябинска ввели реверсивное движение для трамваев

Речь идет об участке, где ведут ремонт трамвайных путей
Ян Стоев
Ян Стоев
Реверсивное движение позволит не блокировать трамвайные маршруты на время ремонта

Реверсивное движение позволит не блокировать трамвайные маршруты на время ремонта

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ленинском районе Челябинска продолжается ремонт трамвайных путей. На улице Машиностроителей на участке от ул. Масленникова до ул. Новороссийской было решено не закрывать проезд для вагонов, а ввести там реверсивное движение. Об этом сообщили в «ЧелябГЭТ».

— На время ремонта для проезда трамваев оставлен однопутный участок, который «делят» между собой трамваи обоих направлений. Реверсивное движение позволит не блокировать трамвайные маршруты на время ремонта, — уточнили в организации.

Напомним, работы на участке дороги ведет «ЧелябГЭТ». Организации предстоит отремонтировать трамвайные пути, а затем восстановить дорожное покрытие и переходы, нанести разметку. Все это нужно сделать в срок до 15 мая.

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