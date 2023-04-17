В Челябинской области спасатели обнаружили тело утонувшего рыбака

Мужчина утонул, зацепившись за лодку. Фото: поисково-спасательная служба региона

На Арагазинском водохранилище погиб 59-летний житель Кусы. Мужчина рыбачил на лодке и утонул. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Мужчина выехал к водоему на личном автомобиле в прошлую субботу. Его дрейфующую около островов лодку сегодня заметили очевидцы. Они вызвали на место спасателей Кыштымского отряда.

— На момент прибытия спасателей, порывами ветра лодку прибило к берегу, почти к тому месту, где рыбак оставил машину. В ходе осмотра плавсредства было обнаружено тело погибшего мужчины - все это время он находился в воде рядом с лодкой, зацепившись рукой за леера, — сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Фото: поисково-спасательная служба региона

Фото: поисково-спасательная служба региона

В начале апреля на озере Комкуль погибли четверо мужчин. Они ловили рыбу, и в этот момент под ними проломился лед. Тонувшим пытались помочь очевидцы, но не вышло. Сейчас СК проводит проверку.

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