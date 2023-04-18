Владимир Путин наградил врачей из Челябинска

Грамоты получат сотрудники двух больниц Фото: Иван МАКЕЕВ

Четверых челябинских медиков поощрили на государственном уровне. Указ об этом накануне подписал президент Владимир Путин.

Как говорится в документе, сотрудникам больниц выдадут почетные грамоты за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Грамоты вручат завотделением ГКБ №8 Тамаре Костиной и старшей медсестре ГКБ№8 Светлане Федоровой, страшей медсестре Областной клинической больницы №2 Зарине Камаловой, завотделением той же больницы Мушфигу Нусратову.

Ранее государственные награды в Челябинской области получили врач и председатель профсоюза.

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