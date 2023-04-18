В Челябинской области шесть человек выбрались из горящего барака

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Копейске в ночь с 17 на 18 апреля произошел пожар. Загорелся деревянный жилой барак на улице Гладкова.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, шесть человек успели самостоятельно эвакуироваться из здания. В результате никто не пострадал.

Горела, как выяснилась, кровля здания. Огонь удалось потушить.

— К месту направлена испытательная пожарная лаборатория для установления причины пожара, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Напомним, в Челябинской области погиб мужчина, рыбачивший с лодки на водохранилище.

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