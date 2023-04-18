В Челябинской области поймали браконьеров, убивших краснокнижных лебедей

Фото: минэкологии Челябинской области

В Челябинской области браконьеры убили трех занесенных в Красную книгу лебедей.

Охотников-нарушителей пй=поймали с пличным рядом с селом Подовинным Октябрьского района. Среди деревьев обосновалась группа сразу из пяти человек. Инспектор охотнадзора застал их за разделыванием лебедя. Поблизости обнаружились оставшиеся от других лебедей перья, а у браконьеров при себе были испачканные в крови ножи и топор.

Инспектор вызвал полицейских, а те задержали браконьеров.

— По данному факту будет возбуждено уголовное дело. Убийцам птиц также грозит штраф в размере 25 тыс. рублей за каждую особь, — сообщили в региональном министерстве экологии.

В минэкологии предупреждают, что после начала охотничьего сезона стали чаще проводить рейды по лесам в поисках нарушителей.

Ранее жителей Челябинской области обеспокоили сообщения о гибели лебедей на озере. В смерти редких птиц винили золотодобывающее предприятие. В региональном министерстве, однако, заявили, что информация о гибели пернатых — фейк.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.