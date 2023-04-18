В Челябинской области за год стало на 55 тысяч больше самозанятых

Все больше жителей Челябинской области регистрируются в качестве самозанятых Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинской области к началу апреля 2023 года насчитали 143,3 тыс. самозанятых. Об этом сообщают в региональной Контрольно-счетной палате. За месяц количество самозанятых в регионе выросло на 4 тыс. человек.

За последний год статус самозанятого получили 55 тыс. южноуральцев.

— Это благоприятно сказалось на уровне безработицы в регионе, удерживающим минимальные показатели в 2022 и 2023 году, — прокомментировали в КСП.

Напомним, уровень официально регистрируемой безработицы в Челябинской области составляет 0,7%. На поиск работы жителю региона приходится потратить в среднем 4 месяца.

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