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НовостиОбщество18 апреля 2023 6:00

В Челябинской области на семь месяцев ограничат проезд по федеральной трассе

Это сделают из-за капремонта дороги
Елена КОЛЧИНА
Ремонт продлится до конца осени

Ремонт продлится до конца осени

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области ограничили движение на трассе Р-254 «Иртыш», соединяющей Челябинск с Курганом, Омском и Новосибирском.

Как сообщают в ФКУ Упрдор «Южный Урал», проезд будет затруднен из-за капитального ремонта дороги.

Ограничения действуют в Красноармейском районе, на участке с 25-го по 37-й километр трассы. Машинам разрешено проезжать там лишь на небольшой скорости, организовано реверсивное движение.

Открыть свободный проезд по отрезку трассы обещают только 20 ноября.

Напомним, в Челябинской области иномарка врезалась в группу дорожных рабочих. Погибли четыре человека.

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