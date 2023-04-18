В Челябинской области на семь месяцев ограничат проезд по федеральной трассе

Ремонт продлится до конца осени
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинской области ограничили движение на трассе Р-254 «Иртыш», соединяющей Челябинск с Курганом, Омском и Новосибирском.
Как сообщают в ФКУ Упрдор «Южный Урал», проезд будет затруднен из-за капитального ремонта дороги.
Ограничения действуют в Красноармейском районе, на участке с 25-го по 37-й километр трассы. Машинам разрешено проезжать там лишь на небольшой скорости, организовано реверсивное движение.
Открыть свободный проезд по отрезку трассы обещают только 20 ноября.
Напомним, в Челябинской области иномарка врезалась в группу дорожных рабочих. Погибли четыре человека.
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