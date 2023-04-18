Из Челябинска в апреле и мае отправят дополнительные поезда в Адлер и Москву

Дополнительные рейсы запустят перед майскими праздниками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед длинными майскими выходными челябинцы смогут отправиться в столицу или на море. Для этого назначили дополнительные поезда.

Поезд №477/478 до Адлера выедет из Челябинска 25 апреля, а потом 1, 3, 7, 9, 15 и 17 мая. Обратные рейсы из Адлера назначены на 28 апреля, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 24 мая.

Дополнительный поезд № 283/284 «Челябинск – Москва» отправится в путь 27 апреля. Следующие его рейсы состоятся 4 и 9 мая. В обратную дорогу из Москвы состав поедет 29 апреля, 6 и 11 мая.

— В связи с тем, что майские праздники будут разделены на два периода, пиковыми датами выезда станут 28 апреля и 5 мая, обратная дорога придется на 1 и 9 мая, — рассказали о прогнозируемом спросе на билеты у пассажиров в пресс-службе ЮУЖД.

Если всем желающим отправиться в путешествие будет не хватать мест, железнодорожники обещают прицепить к составам больше вагонов или даже назначить новые поезда.

Напомним, накануне в Челябинской области школьница попала под электричку по дороге на учебу и погибла.

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