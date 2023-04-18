В Челябинской области осудили адвокатессу, отобравшую квартиру у умирающей клиентки

Суд признал, что аферистка с самого начала хотела завладеть квартирой клиентки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Магнитогорске адвоката признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Женщина присвоила квартиру, пользуясь профессиональными ресурсами.

Хозяйка квартиры попала в больницу. Женщина находилась в тяжелом состоянии и легко поддалась на обман адвоката. Она подписала доверенность, разрешив юристке распоряжаться своим имуществом — квартирой и дачей. Стоимость недвижимости превышала 1,4 млн рублей.

Вскоре владелица квартиры умерла. После этого адвокатесса оформила фиктивный договор купли-продажи на жилье покойной. Покупательницей выступила знакомая адвоката. Никаких денег за недвижимость она не вносила, а позже «продала» недвижимость обратно адвокату.

— Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу, — рассказал старший помощник руководителя регионального СУ Следственного комитета Владимир Шишков.

Суд приговорил мошенницу к 5 года в колонии общего режима и обязал выплатить 500 тыс. рублей в качестве штрафа.

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