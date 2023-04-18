Юбилейная легкоатлетическая эстафета пройдет в Челябинске 29 апреля: как перекроют улицы города

Юбилейная легкоатлетическая эстафета в 90-й раз пройдет в Челябинске 29 апреля 2023 года. Фото Лидии Зиненко

Традиционная легкоатлетическая эстафета в 2023 году пройдет в Челябинске в юбилейный 90-й раз. Впервые такие забеги были проведены в 1932 году, и только в пандемийный 2020-й были отменены.

В горспортуправлении Челябинска рассказали, что в этом году легкоатлетическую эстафету пройдет не в первых числах мая, а в последнюю субботу апреля (29 апреля). Старт и финиш, как обычно, на площади Революции. Спортсмены пробегут дистанцию около шести километров – от улицы Цвиллинга по проспекту Ленина до памятника Курчатову и обратно. До 2018 года трасса эстафеты была длиннее — около 10 км и доходила до ул. Артиллерийской, а ранее — и до 13 км, когда старт давался от проходной ЧТЗ…

В этом году движение транспорта 29 апреля по всей длине проспекта Ленина (от пл. Революции до ул. Лесопарковой) будет перекрыто с 10.00 до 15.00.

В программе соревнований три забега, в которых поочередно будут участвовать воспитанники спортивных и общеобразовательных школ, учреждения среднего профтехобразования, вузы, трудовые коллективы предприятий, спортклубы, команды городских округов. Всего участникам предстоит преодолеть 16 этапов. Помимо командного зачета предусмотрены и индивидуальные призы за победы на отдельных этапах эстафеты.

После финиша эстафетных забегов пройдет 69-я велогонка и 11-я гонка на лыжероллерах.

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