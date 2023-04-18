В Челябинской области дали 5 лет колонии мобилизованному, сбежавшему из части ради отдыха

Мужчина больше месяца провел дома Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области вынеси приговори мобилизованному, который на месяц сбежал из войсковой части.

Как рассказали в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, молодой человек находился в части Свердловской области. Оттуда он самовольно уехал домой, в Челябинскую область, потому что хотел некоторое время отдохнуть от службы.

Часть мужчина покинул 19 ноября, а 24 января пришел в отдел полиции и признался, что ушел в самоволку.

В суде южноуралец признал свою вину и заявил, что хочет участвовать в СВО.

У мужчины на иждивении двое малолетних детей, он помогает родителям, а ранее ни в каких нарушениях и преступлениях замечен не был. Суд признал все это смягчающими обстоятельствами, равно как и молодость мобилизованного.

Тем не менее, Уголовный кодекс предусматривает в качестве наказания за оставление места службы более, чем на месяц, в период мобилизации только реальное лишение свободы. Мужчину приговорили к 5 годам заключения в колонии общего режима.

Ранее в Челябинской области осудили командира, который заставлял призывников заниматься строительством на своем участке и даже не кормил своих бесплатных работников.

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