С добрыми помыслами и открытой душой: «Соцгород» навестил воспитанников подшефного интерната

Фото: "Соцгород"
Вместе с представителями храма Святого Великомученика Георгия общественники побывали в гостях у воспитанников подшефного интерната № 13 Металлургического района.
Фото: "Соцгород"
Директор «Соцгорода» Олеся Пашанина поздравила с Пасхой коллектив интерната и ребят, передав теплые пожелания от имени лидера движения, экс-депутата Госдумы Андрея Барышева. Хорошим подарком к празднику и чайному столу стали пасхальные куличи от «Соцгорода».
Фото: "Соцгород"
Также сладкие подарки в этот день получили малоимущие семьи и пожилые люди, которых представители церкви поздравили на дому.