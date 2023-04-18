С добрыми помыслами и открытой душой: «Соцгород» навестил воспитанников подшефного интерната

Фото: "Соцгород"

Вместе с представителями храма Святого Великомученика Георгия общественники побывали в гостях у воспитанников подшефного интерната № 13 Металлургического района.

Фото: "Соцгород"

Директор «Соцгорода» Олеся Пашанина поздравила с Пасхой коллектив интерната и ребят, передав теплые пожелания от имени лидера движения, экс-депутата Госдумы Андрея Барышева. Хорошим подарком к празднику и чайному столу стали пасхальные куличи от «Соцгорода».

Фото: "Соцгород"

Также сладкие подарки в этот день получили малоимущие семьи и пожилые люди, которых представители церкви поздравили на дому.