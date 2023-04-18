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НовостиОбщество18 апреля 2023 7:55

С добрыми помыслами и открытой душой: «Соцгород» навестил воспитанников подшефного интерната

В пасхальные дни общественное движение провело традиционную благотворительную акцию, посвященную Светлому Христову Воскресению
Источник:kp.ru
Фото: "Соцгород"

Фото: "Соцгород"

Вместе с представителями храма Святого Великомученика Георгия общественники побывали в гостях у воспитанников подшефного интерната № 13 Металлургического района.

Фото: "Соцгород"

Фото: "Соцгород"

Директор «Соцгорода» Олеся Пашанина поздравила с Пасхой коллектив интерната и ребят, передав теплые пожелания от имени лидера движения, экс-депутата Госдумы Андрея Барышева. Хорошим подарком к празднику и чайному столу стали пасхальные куличи от «Соцгорода».

Фото: "Соцгород"

Фото: "Соцгород"

Также сладкие подарки в этот день получили малоимущие семьи и пожилые люди, которых представители церкви поздравили на дому.